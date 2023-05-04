Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов пробились в финал теннисного турнира в Мадриде в парном разряде

Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов пробились в финал турнира серии АТР «Мастерс» 1000 в Мадриде в парном разряде.
В полуфинале они обыграли пару сальвадорца Марсело Аревало и нидерландца Жан-Жюльена Роже со счетом 6:4, 6:4. Чтобы одержать эту побуду, спортсменам из России потребовался 1 час 13 минут.
В финальной встрече Рублев и Хачанов сыграют с парой индийского теннисиста Рохана Бопанна и австралийца Мэттью Эбдена.
Ранее сообщалось, что еще один игрок из РФ Аслан Карацев впервые в своей профессиональной карьере дошел до полуфинальной стадии турнира серии «Мастерс».