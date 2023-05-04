Россиянам рассказали о самой действенной подкормке для клубники

Картофель необходимо измельчить на терке, а после все ингредиенты смешать и оставить на трое суток в темном месте для того, чтобы все настоялось. По истечении положенного времени приготовленный раствор необходимо разбавить четырьмя частями воды. На каждый пучок клубники требуется один литр подкормки.