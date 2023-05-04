Россиянам рассказали о самой действенной подкормке для клубники

Для того чтобы удвоить урожай клубники, садоводам следует использовать правильную подкормку. Об этом рассказывает «Телепрограмма».
Как отмечает издание, для создания эффективного раствора понадобятся пять литров воды, половина стакана сахарного песка, 500 грамм картофеля, 150 грамм хлеба, 50 грамм дрожжей, три столовые ложки удобрения «Байкал» или другого средства с живыми микроорганизмами.
Картофель необходимо измельчить на терке, а после все ингредиенты смешать и оставить на трое суток в темном месте для того, чтобы все настоялось. По истечении положенного времени приготовленный раствор необходимо разбавить четырьмя частями воды. На каждый пучок клубники требуется один литр подкормки.