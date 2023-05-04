Европейский центральный банк поднимает ключевую ставку по займам до 3,75%

Европейский центральный банк снова сообщил о повышении ключевой ставки по кредитованию, показатель стал максимальным за последние 15 лет, следует из пресс-релиза банка.
Совет управляющих ЕЦБ принял решение повысить три процентные ставки на 25 базисных пунктов: по кредитам — до 3,75%, по депозитам — до 3,25%, по краткосрочному займу — до 4%. Отмечается, что такой высокий уровень процентных ставок зафиксирован впервые с 2008 года.
Из-за инфляционного давления на экономику Европы, ЕЦБ пришлось снова поднять показатели ставок по займу. В регуляторе намерены обеспечить возврат инфляции до 2% путем повышения и удержания показателей на оформление кредитования на необходимом уровне.
Ранее европейское статистическое агентство Eurostat предоставило данные об ускорении инфляции в странах Европы. В апреле этот показатель составил 7%, что на 0,1% больше, чем в марте.