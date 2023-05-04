Европейский центральный банк поднимает ключевую ставку по займам до 3,75%

Совет управляющих ЕЦБ принял решение повысить три процентные ставки на 25 базисных пунктов: по кредитам — до 3,75%, по депозитам — до 3,25%, по краткосрочному займу — до 4%. Отмечается, что такой высокий уровень процентных ставок зафиксирован впервые с 2008 года.