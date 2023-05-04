Власти Мали усилили подразделения национальной армии новой боевой техникой

Бамако, 4 мая. Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига передал военную технику и боеприпасы для укрепления боеспособности подразделений Вооруженных сил республики (FAMa).
По словам министра обороны Садио Камара, поставка современного вооружения и спецтехники является важным шагом на пути к повышению потенциала ВС страны. В числе оборудования, которое было передано национальной армии, находятся боевые тактические и бронированные машины, модернизированные БТР, транспорт для гуманитарных грузов, а также средства индивидуальной защиты.
Камара заверил, что техника будет использоваться в соответствии со спецификой подразделений. Кроме того, он отметил, что эффективность использования оружия напрямую зависит от квалификации солдат, поэтому важное место в оборонной политике занимает обучение военнослужащих.
Результативность работы бойцов FAMa связывают с деятельностью российских специалистов, которых СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер». Благодаря инструкторам из РФ малийские военные значительно улучшили свои боевые навыки.
Ранее Вооруженным силам республики удалось отразить атаку радикалов на военную базу в городе Севаре. В результате успешной контртеррористической операции было ликвидировано около 30 террористов.