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Постпред РФ при ООН Небензя заявил о конце однополярного мироустройства

Политика
Постпред РФ при ООН Небензя заявил о конце однополярного мироустройства

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказался об изменениях, которые должны затронуть мир в ближайшем будущем.

Дипломат открыто заявил, что многолетние русофобские действия США и их союзников спровоцировали глубинный кризис системы международных отношений. Этот кризис, по мнению политика, приведет к обновлению системы.

Постпред отмечает, что на данный момент неизвестно, как именно будет выглядеть мир после установления нового порядка. Однако он уверен: однополярного мироустройства больше не будет. Западное доминирование — «мир по-американски» — идет к закату, подчеркнул Небензя.

Ранее российский постпред заявил о том, что Организация Объединенных Наций сталкивается со снижением доверия к себе.
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