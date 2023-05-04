Постпред РФ при ООН Небензя заявил о конце однополярного мироустройства

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказался об изменениях, которые должны затронуть мир в ближайшем будущем.
Дипломат открыто заявил, что многолетние русофобские действия США и их союзников спровоцировали глубинный кризис системы международных отношений. Этот кризис, по мнению политика, приведет к обновлению системы.
Постпред отмечает, что на данный момент неизвестно, как именно будет выглядеть мир после установления нового порядка. Однако он уверен: однополярного мироустройства больше не будет. Западное доминирование — «мир по-американски» — идет к закату, подчеркнул Небензя.
Ранее российский постпред заявил о том, что Организация Объединенных Наций сталкивается со снижением доверия к себе.