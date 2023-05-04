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Самолет-разведчик ВВС США вновь пролетел вдоль российско-финской границы со стороны Финляндии

Политика
Самолет-разведчик ВВС США вновь пролетел вдоль российско-финской границы со стороны Финляндии

Самолет-разведчик американских Военно-воздушных сил дважды пролетел вдоль российско-финской границы, следует из сведений авиаресурса Flightradar24.

Впервые подобный маршрут на этом же типе воздушного судна был зафиксирован 23 марта 2023 года, о чем информировали финские военные.

Исходя из информации Flightradar24, военно-разведывательный борт, обозначенный на виртуальной карте ресурса JAKE11, вошел в воздушное пространство Финляндии со стороны Балтики. Изначально пройдя над Ловиисой в стороны Йоэнсуу, самолет развернулся и долетел почти до севера Финляндии вдоль российской границы. Чуть-чуть не достигнув Утсйоки, летающий разведчик лег на обратный курс.

До этого силы обороны Финляндии сообщали, что они патрулируют российско-финскую границу в воздушном пространстве страны совместно с ключевыми международными партнерами на самолетах различных классов, включая БПЛА.

Напомним, что недавно финские власти начали заниматься строительством забора на границе с РФ.
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