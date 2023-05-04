Самолет-разведчик ВВС США вновь пролетел вдоль российско-финской границы со стороны Финляндии

Исходя из информации Flightradar24, военно-разведывательный борт, обозначенный на виртуальной карте ресурса JAKE11, вошел в воздушное пространство Финляндии со стороны Балтики. Изначально пройдя над Ловиисой в стороны Йоэнсуу, самолет развернулся и долетел почти до севера Финляндии вдоль российской границы. Чуть-чуть не достигнув Утсйоки, летающий разведчик лег на обратный курс.