Костромскому мальчику с ДЦП все-таки нашли робот-перчатку

О счастливом финале непростой истории Федеральному агентству новостей рассказала мама школьника. Еще в марте женщина обратилась к соотечественникам за поддержкой. Спустя две недели с семьей связалась благотворительная организация и помогла ей с такой перчаткой стоимостью 318 тыс. рублей.