Костромскому мальчику с ДЦП все-таки нашли робот-перчатку

Для восстановления здоровья 13-летнему Данилу Лобакину, в промежутке между реабилитациями, были необходимы робот-перчатка и многофункциональный тренажер. Благотворительный фонд «Детки-конфетки» помог мальчику в получении оборудования.
О счастливом финале непростой истории Федеральному агентству новостей рассказала мама школьника. Еще в марте женщина обратилась к соотечественникам за поддержкой. Спустя две недели с семьей связалась благотворительная организация и помогла ей с такой перчаткой стоимостью 318 тыс. рублей.
«Я, мама Дани, хочу выразить благодарность благотворительному фонду «Детки-конфетки» и сказать большое спасибо, что откликнулись и не остались равнодушными к моей просьбе все люди, оплатить робот-перчатку для разработки кисти и тренажер для лучезапястного сустава для моего сына. Пока есть такие люди, как вы, которые не остаются равнодушными к проблемам наших детей, у нас есть шанс и вера, что все получится!!! Спасибо большое Вам за помощь!!!» — благодарит неравнодушных сограждан мама школьника Марина Степанова.
Диагноз ДЦП Данилу поставили с рождения — при родах он перенес родовой инсульт. На данный момент у мальчика период бурного роста и осложнение на левую конечность. Рука уменьшилась в размере и практически не работает.