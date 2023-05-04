Таролог Галина Янко назвала четыре знака зодиака, которым в мае повезет в любви

Людям, родившимся в период с 20 апреля по 20 мая, необходимо поверить в себя. По словам таролога, в этом месяце тельцы, возможно, встретят особенного человека. Помимо этого, май для этого знака задика будет полон на приятные события, передает «Телепрограмма».