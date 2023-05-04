Таролог Галина Янко назвала четыре знака зодиака, которым в мае повезет в любви

Тельцам, ракам, скорпионам и водолеям в мае 2023 года следует быть готовыми к успехам в отношениях. Об этом рассказала таролог Галина Янко.
Людям, родившимся в период с 20 апреля по 20 мая, необходимо поверить в себя. По словам таролога, в этом месяце тельцы, возможно, встретят особенного человека. Помимо этого, май для этого знака задика будет полон на приятные события, передает «Телепрограмма».
Что касается раков, то им специалист советует не игнорировать знаки внимания от людей. По мнению Янко, они нуждаются в человеке, который сможет заинтересовать их любопытный ум.
Скорпионам в третий весенний месяц нужно взять на себя ответственность и не бояться попробовать что-то новое. По словам таролога, они должны воспользоваться своим природным обаянием, поскольку для этого выпадет подходящий случай.
Янко подчеркнула, что водолеям в мае нужно быть более спонтанными. Они не должны сомневаться в своих силах.