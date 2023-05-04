Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов: коллективный Запад превратил украинский нацизм в оружие против России

США, Евросоюз и НАТО используют украинский нацизм в качестве оружия против России. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.
По его словам, исторические параллели текущей ситуации с XX веком «пугающе очевидны». Коллективный запад следует той же заранее ложной парадигме, превращая нацизм киевского режима в оружие против РФ.
Посол сделал вывод, что западные страны не смогли извлечь урок из событий середины XX века. Грызлов напомнил о голосовании в Генассамблее ООН в ноябре 2022 года, где большинство стран Евросоюза, США и Великобритания выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
Ранее глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада в эфире радио Спутник рассказала о преступлениях стран Запада в отношении детей в зонах вооруженных конфликтов. В рамках программы «Правозащитники» была поднята тема похищения несовершеннолетних в зоне СВО.