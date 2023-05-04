Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов: коллективный Запад превратил украинский нацизм в оружие против России

Посол сделал вывод, что западные страны не смогли извлечь урок из событий середины XX века. Грызлов напомнил о голосовании в Генассамблее ООН в ноябре 2022 года, где большинство стран Евросоюза, США и Великобритания выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма.