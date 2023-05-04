Онколог Дмитрий Шабанов объяснил, почему врачи не успели спасти модельера Валентина Юдашкина

Наличие метастазов в головном мозге дизайнера Валентина Юдашкина могло стать причиной невозможности его спасения. Таким мнением поделился врач-онколог Дмитрий Шабанов.
По его словам, рак почек, которым был болен Юдашкин, на ранних стадиях дает хорошую ремиссию, и остановить распространение заболевания возможно даже без химиотерапии. Однако онкологию у модельера обнаружили слишком поздно. Метастазы в головном мозге, которые появляются на 4-й стадии, резко увеличивают риски неблагоприятного исхода, пишет Woman.ru.
«Буквально 1–2 дня: метастаз сдавил нервное окончание, и все», — объяснил Шабанов.
Онколог добавил, что кутюрье могли не брать на лечение заграницу именно из-за тяжелой стадии рака. В этом случае пациент больше нуждается в паллиативной помощи, которую врачи и оказывали Юдашкину последние семь лет.
Прощание с модельером состоится 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Траурная церемония начнется в 11:00 по местному времени.