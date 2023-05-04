Онколог Дмитрий Шабанов объяснил, почему врачи не успели спасти модельера Валентина Юдашкина

По его словам, рак почек, которым был болен Юдашкин, на ранних стадиях дает хорошую ремиссию, и остановить распространение заболевания возможно даже без химиотерапии. Однако онкологию у модельера обнаружили слишком поздно. Метастазы в головном мозге, которые появляются на 4-й стадии, резко увеличивают риски неблагоприятного исхода, пишет Woman.ru.