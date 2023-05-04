Александр Дятлов: трудности с экспортом лесоматериалов сказываются на выполнении планов

При этом при сравнении с предшествующим периодом 2023 года показатели растут. Так, в I квартале текущего года наблюдается стабильный ежемесячный рост объемов производства пиломатериалов и фанеры. В марте в сравнении с январем 2023 года темп роста по пиломатериалам составил 44%, фанере — 73%. Объемы производства продукции целлюлозно-бумажной промышленности сохраняются на уровне прошлого года. А вот производство пеллет продолжает снижаться: в марте было произведено 2,1 тысячи тонн, что составляет 36% от произведенного объема в январе 2023 года.