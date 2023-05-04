Лесопромышленный комплекс в настоящее время испытывает трудности с реализацией продукции, что сказывается на выполнении предприятиями производственных программ. Из-за этого экспорт российских пиломатериалов снизился в I квартале 2023 года.
Об этом в своей авторской колонке для ФАН заявил председатель комитета Архангельского областного Собрания по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов.
Трудности с экспортом лесоматериалов сказываются на выполнении планов. Колонка Александра Дятлова.
С марта 2022 года в деревообрабатывающей отрасли ежемесячно уменьшались объемы производства основных видов продукции — по сравнению с соответствующими месяцами предыдущего года. Основные пиковые значения пришлись на апрель-май и июль-август.
По итогам 2022 года объем производства пиломатериалов составил 2395,3 тысячи кубометров или 89% к уровню 2021 года, фанеры — 95,3 тысячи кубометров (71%), целлюлозы товарной — 615 тысяч тонн (97%), бумаги и картона — 1636,9 тысячи тонн (95%). Объемы производства продукции целлюлозно-бумажной промышленности сохранились на уровне 2021 года.
И в I квартале текущего года тенденция по снижению объемов производства лесобумажной продукции в сравнении с соответствующими данными прошлого года продолжается. Особенно это заметно по фанере и пеллетам. По сравнению с показателями аналогичного периода в 2022 году производство фанеры снизилось на 30%, топливных гранул — на 93%. Объемы производства пиломатериалов при этом сократились на 10%, а производство продукции целлюлозно-бумажной промышленности остается стабильным.
При этом при сравнении с предшествующим периодом 2023 года показатели растут. Так, в I квартале текущего года наблюдается стабильный ежемесячный рост объемов производства пиломатериалов и фанеры. В марте в сравнении с январем 2023 года темп роста по пиломатериалам составил 44%, фанере — 73%. Объемы производства продукции целлюлозно-бумажной промышленности сохраняются на уровне прошлого года. А вот производство пеллет продолжает снижаться: в марте было произведено 2,1 тысячи тонн, что составляет 36% от произведенного объема в январе 2023 года.
В целом положительной динамике показателей работы лесопромышленного комплекса способствуют реализуемые меры государственной поддержки предприятий, в том числе, предоставление транспортных субсидий в рамках постановления правительства Российской Федерации от 28 июля 2022 года №1347. А вообще лесопромышленники ждут исполнения правительством поручений президента — в частности, по поводу аренды по факту заготовки, строительства лесных дорог, поддержки пеллетных производств и предприятий, оплативших при реализации инвестпроектов технику в европейский странах и получивших отказ в поставке этого оборудования.