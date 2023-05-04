Глава СК Александр Бастрыкин поддержал инициативу о запрете использования электросамокатов в городах

Представители СК РФ отметили, что глава ведомства и до этого обращал внимание на проблему повышенного травматизма с участием водителей СИМ. По словам Бастрыкина, уже предпринятые меры не решили ее полностью — в российских городах ежедневно фиксируются новые случаи ДТП с участием любителей электросамокатов. В итоге регулярно страдают пешеходы, в том числе женщины и несовершеннолетние, заявил Александр Бастрыкин.