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Российская система ПВО сбила беспилотник в районе аэродрома Бельбек в Севастополе

Происшествия
Российская система ПВО сбила беспилотник в районе аэродрома Бельбек в Севастополе

Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник в районе аэродрома Бельбек в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

В личном Telegram-канале он отметил, что беспилотный летательный аппарат был ликвидирован в районе 19:00. Он пролетал около аэродрома Бельбек. По информации Развозжаева, никакие объекты города не пострадали.

Ранее он сообщал об атаке беспилотников на город. Губернатор отметил, что до нефтяного резервуара в Севастополе смог долететь только один БПЛА, сообщает «Вечерняя Москва».
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