Российская система ПВО сбила беспилотник в районе аэродрома Бельбек в Севастополе

Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник в районе аэродрома Бельбек в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.
В личном Telegram-канале он отметил, что беспилотный летательный аппарат был ликвидирован в районе 19:00. Он пролетал около аэродрома Бельбек. По информации Развозжаева, никакие объекты города не пострадали.
Ранее он сообщал об атаке беспилотников на город. Губернатор отметил, что до нефтяного резервуара в Севастополе смог долететь только один БПЛА, сообщает «Вечерняя Москва».