Сбой в работе GPS произошел в районе Садового кольца в Москве

Сервис кикшеринга Whoosh заявил, что в Москве есть несколько мест с незначительной погрешностью в отображении данных, которая мешает начать или завершить поездку. Однако случаи не носят массовый характер, и для преодоления сложностей компания усилила работу службы поддержки.