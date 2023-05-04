Сбой в работе GPS произошел в районе Садового кольца в Москве

Пользователи каршеринга «Ситидрайв» пожаловались на проблемы с GPS-навигацией и отображением машин в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
Представители «Ситидрайв» добавили, что у некоторых пользователей могут возникать сложности с началом аренды автомобиля из-за неправильного отображения транспорта на карте приложения. Также проблемы с навигацией испытывают пользователи сервисов «Яндекса» и Whoosh.
Как заявили в «Яндексе», ошибки в определении геопозиции могут быть связаны со сбоями в GPS. Причем подобные неполадки затрагивают все сервисы и устройства, использующие геолокацию.
Сервис кикшеринга Whoosh заявил, что в Москве есть несколько мест с незначительной погрешностью в отображении данных, которая мешает начать или завершить поездку. Однако случаи не носят массовый характер, и для преодоления сложностей компания усилила работу службы поддержки.
Ранее сообщалось о сбое в работе видеоплатформы YouTube. В основном проблемы были связаны с проигрыванием потоковых видео.