Мосгорсуд не изменил приговор в отношении убийцы «Мисс Кузбасс — 2010»

В рамках расследования было установлено, что в августе 2021 года Попов, к тому моменту занимавший должность замначальника отдела столичного метро, поссорился со своей женой Ксенией Сапожковой. В ходе конфликта Александр убил «Мисс Кузбасс — 2010», вывез ее тело за город и закопал. Через несколько месяцев он написал заявление в полицию о пропаже супруги. По его словам, жена за полгода до этого уехала отдохнуть в Африку и не вернулась. Все время ее отсутствия Попов вел за убитую аккаунты в соцсетях и обманывал ее родственников.