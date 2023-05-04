Мосгорсуд не изменил приговор в отношении убийцы «Мисс Кузбасс — 2010»

Мосгорсуд оставил без изменений приговор в отношении мужа убитой «Мисс Кузбасс – 2010» Александра Попова.
Об этом сообщили в пресс-службе дворца правосудия. За совершенное преступление мужчина получил 12 лет колонии строгого режима.
В рамках расследования было установлено, что в августе 2021 года Попов, к тому моменту занимавший должность замначальника отдела столичного метро, поссорился со своей женой Ксенией Сапожковой. В ходе конфликта Александр убил «Мисс Кузбасс — 2010», вывез ее тело за город и закопал. Через несколько месяцев он написал заявление в полицию о пропаже супруги. По его словам, жена за полгода до этого уехала отдохнуть в Африку и не вернулась. Все время ее отсутствия Попов вел за убитую аккаунты в соцсетях и обманывал ее родственников.
Правоохранители выяснили, что Сапожкова не пересекала границу, а телефон Ксении все время был у Попова. После задержания экс-замглавы Новокузнецка признался, что убил жену, расчленил ее тело и закопал. Позже он отказался от этих показаний.
Ранее в Московской области прапорщик СИЗО приревновал жену и зарезал ее.