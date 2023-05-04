Подозреваемая в убийстве девочки в Парголово девятиклассница раскрыла детали преступления

По словам фигурантки дела, в феврале 2023 года во время прогулки в Удельном парке парень познакомился с будущей жертвой и ее подругой. Далее он начал регулярно общаться с 13-летней петербурженкой. Однако подруге юноша говорил, что интересы общей знакомой «раздражают». Чуть позже он заявил, что хочет убить девочку. Не поверив, задержанная все же пошла с ним покупать лопаты и подготавливать место будущего преступления, передает «78» в своем Telegram-канале.