Подозреваемая в убийстве девочки в Парголово девятиклассница раскрыла детали преступления

Убийство 13-летней девочки в лесопарке Парголово планировалось с 20 апреля 2023 года. Об этом рассказала 15-летняя соучастница преступления во время допроса.
По словам фигурантки дела, в феврале 2023 года во время прогулки в Удельном парке парень познакомился с будущей жертвой и ее подругой. Далее он начал регулярно общаться с 13-летней петербурженкой. Однако подруге юноша говорил, что интересы общей знакомой «раздражают». Чуть позже он заявил, что хочет убить девочку. Не поверив, задержанная все же пошла с ним покупать лопаты и подготавливать место будущего преступления, передает «78» в своем Telegram-канале.
После этого юноша серьезным тоном сказал, что намерен пригласить школьницу на пикник, на котором «убьет ее, как в фильме». В назначенный день поздно вечером преступники встретились с девочкой. Девятиклассница отвлекала внимание жертвы, сказав, что собирается взять у нее интервью. Мальчик в это время подошел со спины с молотком в руках и начал наносить удары.
Ранее адвокат, старший преподаватель юридического факультета Государственного университета просвещения Лилия Абдуллина рассказала, какая мера наказания может ожидать этих подростков.