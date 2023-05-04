Песни времен Великой Отечественной войны будут звучать в эфире «Русского Радио» 9 мая

Песни времен Великой Отечественной войны будут крутить на «Русском Радио» 9 мая. Россияне услышат в этот праздничный день такие любимые композиции военных лет, как «Катюша», «Журавли», «Синий платочек», «Смуглянка», «Темная ночь», «Священная война», «В землянке», «Десятый батальон», заявили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».
«Песни Победы — песни, которые встроены в ДНК русского человека и всех, чьи предки воевали в Великой Отечественной войне с гитлеровской Германией», — говорится в сообщении.
Для россиян это песни, которые каждый знает с детских лет. Почти все жители РФ могут петь их вместе с исполнителями почти наизусть.
Ранее приводились слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, что парад на Красной площади 9 мая не планируют отменять.