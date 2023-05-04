Для золота хороши оба варианта: биржевой аналитик о состоянии экономики США

Золото уверенно чувствует себя фактически при любом варианте развития экономики Соединенных Штатов Америки, заявил аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов.
«Цена золота по итогам торгов 3 мая выросла на 1,1% с отметки 2016 долларов к отметке 2040 долларов за тройскую унцию и в настоящий момент торгуется в районе отметки 2035 долларов, при этом ночью оно обновляло свой исторический максимум поднимаясь к отметке 2080 долларов, — отмечает он. — Здесь сыграли свою роль два фактора. Первый — основной — решение ФРС по поводу повышения ставки, но здесь повышение ставки не очень хорошо для золота, но хорошо то, что на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что, скорее всего, ставка достигла своего пика и дальнейшие средства ужесточения будут уже неуместны, поскольку есть проблемы в банковской системы и в экономике вообще».
Видны признаки охлаждения экономики, и инфляция будет постепенно замедляться, указывает аналитик. Есть и опасения рецессии, хотя Пауэлл высказался по этому поводу неоднозначно, что возможно ее удастся избежать, но у ФРС нет уверенности. С одно стороны, пик ставки есть, и будет смягчение, что хорошо для золота, с другой — риск рецессии также хорош для золота как для защитного актива, раскрывает карты эксперт.
«На этом фоне снизилась доходность десятилетних американских гособлигаций до уровня 3,35%, а индекс доллара DXY опустился ниже 101 пункта», — завершает обзор Александр Багманов.
Как сообщалось ранее, Карл III будет облачен в 10 килограмм золота во время собственной коронации.