Для золота хороши оба варианта: биржевой аналитик о состоянии экономики США

Видны признаки охлаждения экономики, и инфляция будет постепенно замедляться, указывает аналитик. Есть и опасения рецессии, хотя Пауэлл высказался по этому поводу неоднозначно, что возможно ее удастся избежать, но у ФРС нет уверенности. С одно стороны, пик ставки есть, и будет смягчение, что хорошо для золота, с другой — риск рецессии также хорош для золота как для защитного актива, раскрывает карты эксперт.