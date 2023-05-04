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Посол США в России Линн Трейси посетила осужденного за шпионаж Пола Уилана в мордовской колонии

Политика
Посол США в России Линн Трейси посетила осужденного за шпионаж Пола Уилана в мордовской колонии

Посол США в России Линн Трейси приехала в мордовскую колонию №17, чтобы встретиться с осужденным за шпионаж Полом Уиланом. О визите главы американской дипмиссии сообщается в Twitter (заблокирован в РФ) посольства.

Напомним, что Уилан обладает гражданством США, Канады и Ирландии, а также подданством Великобритании. Сотрудники ФСБ задержали американца 28 декабря 2018 года при проведении шпионской акции в номере гостиницы «Метрополь» в Москве.

В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Мосгорсуд признал гражданина США виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, приговорив его к 16 годам колонии строгого режима.
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