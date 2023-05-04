Терапевт Татьяна Романенко предупредила россиян об опасности приема лекарств без рецепта

Врач-терапевт Татьяна Романенко советует не заниматься самолечением, потому что только специалист может назначить правильный препарат для терапии.
Специалист отмечает, что самодеятельность в таком деле — это всегда опасно. Она называет это самой главной ошибкой, которую совершают люди. Человек без медицинского образования не способен правильно оценить свое состояние, потому что одни и те же симптомы могут сопровождать разные заболевания, сообщает «Москва 24».
В качестве примера врач рассказала о приеме лекарств, понижающих температуру. Жар может быть как симптомом развития опухоли, так и указывать на наличие инфекции в организме. Только специалист может поставить правильный диагноз и назначить необходимое лечение.
Ранее терапевт Ана Гончарова раскрыла природный метод борьбы с авитаминозом. Врач советует добавить в рацион яйца, говяжью печень, петрушку, облепиху и шиповник.