Терапевт Татьяна Романенко предупредила россиян об опасности приема лекарств без рецепта

Специалист отмечает, что самодеятельность в таком деле — это всегда опасно. Она называет это самой главной ошибкой, которую совершают люди. Человек без медицинского образования не способен правильно оценить свое состояние, потому что одни и те же симптомы могут сопровождать разные заболевания, сообщает «Москва 24».