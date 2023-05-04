Археологи обнаружили старую карантинную больницу у берегов Флориды

Группа археологов у берегов Флориды нашла старую карантинную больницу, которая относится к 19 веку. Также им удалось обнаружить кладбище, что располагается недалеко от штата.
Медучреждение было предназначено для изоляции и лечения желтой лихорадки у жителей форта Джефферсон на острове Гарден-Ки. Оно осуществляло прием больных с 1890 по 1900 год, передает PLANET TODAY.
На найденном археологами кладбище похоронены несколько десятков человек. Прежде всего там погребены солдаты форта Джефферсон. Однако удалось опознать лишь одну могилу, которая принадлежит Джону Гриру.
Ранее сообщалось, что археологи обнаружили во время раскопок в Риме древнюю винодельню. Ее возраст может достигать до двух тысяч лет.