Глава Фонда борьбы с репрессиями рассказала о преступления стран Запада в отношении детей в зонах военных конфликтов

Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада в эфире радио Спутник рассказала о прошедшей в начале апреля пресс-конференции «Преступления стран Запада в отношении детей в зонах военных конфликтов. В рамках программы «Правозащитники» гостья студии подняла тему похищения малышей в зоне проведения СВО.
«В преддверье подготовки к конференции была проделана огромная работа по сбору информации от зарубежных коллег правозащитников, которые занимаются данным вопросом уже не первый год. Проблема актуальна, но появилась она задолго до начала спецоперации. Представители и официальные лица западных государств в каждом конфликте забирали тысячи детей. Вопрос остается открытым: куда их увозят», — отметила Мира Тэрада.
В минувшем месяце Россия инициировала первое неформальное заседание в Совбезе Организации Объединенных Наций, посвященное защите детей в условиях специальной военной операции на Украине. Целью встречи стало объективное информирование мировой общественности об эвакуации несовершеннолетних из Донбасса для их безопасности и об условиях по воссоединению их с семьями.
«Я выступила с предложением создать следственную группу при ООН, в которую войдут представители различных стран. Они будут ездить в места, откуда пропадали дети и там вести полноценные следственные мероприятия с целью отследить, где находятся похищенные и выявить всех виновных, чтобы привлечь их к ответственности», — рассказала правозащитница.
Для реализации инициативы правозащитники обратились к ЮНИСЕФ. На сегодняшний день готовится пакет документов для создания указанной следственной группы, добавила глава Фонда:
«За год моей личной практики, попытки взаимодействия с этой организацией не увенчивались успехом. ЮНИСЕФ почему-то отмалчивается в любых вопросах, касающихся детей. Что странно, поскольку основная цель его существования, это как раз защита прав ребенка. Поэтому надеюсь, в данном случае они нас поддержат, и будет создан какой-то реально действующий международный орган, который будет заниматься этой острой проблемой».
Ранее Представитель МИД РФ Мария Захарова привела статистику США по похищению детей в ответ на антироссийские заявления, что РФ якобы изымает украинских детей в зоне СВО.