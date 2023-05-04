Глава Фонда борьбы с репрессиями рассказала о преступления стран Запада в отношении детей в зонах военных конфликтов

В минувшем месяце Россия инициировала первое неформальное заседание в Совбезе Организации Объединенных Наций, посвященное защите детей в условиях специальной военной операции на Украине. Целью встречи стало объективное информирование мировой общественности об эвакуации несовершеннолетних из Донбасса для их безопасности и об условиях по воссоединению их с семьями.