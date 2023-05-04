Одна из крупнейших российских нефтяных компаний «Лукойл» закрыла сделку по продаже НПЗ в Италии

Одна из крупнейших российских топливных компаний ПАО «Лукойл» продала нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Isab в Италии группе G.O.I. Energy, передает РИА Новости.
«ПАО "Лукойл" сообщает, что Litasco S.A., 100% дочернее общество группы "Лукойл", и G.O.I. Energy S.r.l. закрыли сделку по продаже Isab S.r.l. G.O.I. Energy после выполнения отлагательных условий», — говорится в сообщении Публичного акционерного общества.
Ранее журналисты информировали, что итальянская сторона из-за давления США затягивает с решением приобрести НПЗ российского нефтяного концерна.