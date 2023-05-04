Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление Белого дома о непричастности к атаке на Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на заявление Белого дома о непричастности к атаке украинских БПЛА на Сенатский дворец.
Представитель Кремля дал краткий комментарий по ситуации. Песков ответил, что Белый дом сказал именно то, что хотел, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе Кремля заявили, что в ночь на 3 мая киевский режим атаковал резиденцию. При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США к произошедшему не причастны, передает «Федерал Пресс».