Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление Белого дома о непричастности к атаке на Кремль

В пресс-службе Кремля заявили, что в ночь на 3 мая киевский режим атаковал резиденцию. При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США к произошедшему не причастны, передает «Федерал Пресс».