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Рязанский пирог калинник вошел в число самых необычных блюд России

Общество
Рязанский пирог калинник вошел в число самых необычных блюд России

Эксперты сервиса Туту.ру составили рейтинг самых необычных блюд из разных регионов России. В число лакомств, ради которых стоит отправиться в гастро-тур по стране, вошел традиционный рязанский пирог калинник.

Раньше в Сасовском районе Рязанщины любая хозяйка знала, как приготовить это недорогое и вкусное блюдо - пирог из ржаной муки с начинкой из калины. Несколько лет назад местные повара адаптировали калинник, сделав его изысканным десертом с джемом и белым шоколадом, сообщает сетевое издание «7 новостей».

Рейтинг был сформирован на основе отзывов и рекомендаций экспертов проекта «Медиаразведка» сервиса путешествий Туту.ру. В прошлом году участники проекта побывали в 20 регионах страны. Свои оценки блюдам в 85 кафе и ресторанах дали более 150 блогеров и журналистов. Участники проекта оценивали вкус блюд, оригинальность подачи, разнообразие меню и его интерес в плане знакомства с регионом.
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