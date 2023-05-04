Рязанский пирог калинник вошел в число самых необычных блюд России

Эксперты сервиса Туту.ру составили рейтинг самых необычных блюд из разных регионов России. В число лакомств, ради которых стоит отправиться в гастро-тур по стране, вошел традиционный рязанский пирог калинник.
Раньше в Сасовском районе Рязанщины любая хозяйка знала, как приготовить это недорогое и вкусное блюдо - пирог из ржаной муки с начинкой из калины. Несколько лет назад местные повара адаптировали калинник, сделав его изысканным десертом с джемом и белым шоколадом, сообщает сетевое издание «7 новостей».
Рейтинг был сформирован на основе отзывов и рекомендаций экспертов проекта «Медиаразведка» сервиса путешествий Туту.ру. В прошлом году участники проекта побывали в 20 регионах страны. Свои оценки блюдам в 85 кафе и ресторанах дали более 150 блогеров и журналистов. Участники проекта оценивали вкус блюд, оригинальность подачи, разнообразие меню и его интерес в плане знакомства с регионом.