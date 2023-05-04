Рязанский пирог калинник вошел в число самых необычных блюд России

Рейтинг был сформирован на основе отзывов и рекомендаций экспертов проекта «Медиаразведка» сервиса путешествий Туту.ру. В прошлом году участники проекта побывали в 20 регионах страны. Свои оценки блюдам в 85 кафе и ресторанах дали более 150 блогеров и журналистов. Участники проекта оценивали вкус блюд, оригинальность подачи, разнообразие меню и его интерес в плане знакомства с регионом.