Юрист Толмачев перечислил методы борьбы с нарушениями соседями санитарных норм

В Союз юристов довольно часто приходят люди с жалобами на полную антисанитарию соседей. Доктор юридических наук, заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев рассказал, как решить проблему с нарушителями санитарных норм.
Самая неприятная и, к сожалению, довольно частая ситуация - когда люди содержат по нескольку десятков кошек в однокомнатной квартире. В этом случае от кошачьей мочи буквально не продохнуть во всем подъезде. Существует несколько вариантов решения проблемы, передает «Радио 1».
Сначала следует выяснить, является проживающий в квартире собственником или нанимателем. Если наниматель не слышит никаких доводов, то на общем собрании жильцов принимается решение о ненадлежащем содержании данным собственником своего жилья. В этом случае можно требовать его выселения через суд. От лица собрания в суде будет выступать прокуратура. Юрист подчеркнул, что такое бывает нечасто, но выселения все же случаются.
Второй способ - проведение психологической экспертизы. Соседи должны вызвать скорую психиатрическую помощь, чтобы медики провели обследование. Для принудительной отправки человека на лечение потребуется решение суда. Юрист отметил, что выселение неудобных соседей в любом случае дело очень затратное, так как для них требуется найти что-то взамен в этом же населенном пункте, а это непросто.
Есть третий вариант, когда такая ситуация встречается у нанимателя. Решить проблему проще, если это муниципальная собственность. В этом случае районная власть, являясь собственником, может выселить нанимателя силовым порядком, без решения суда. Если это частная собственность, то ответственность несет тот, кто сдал свою квартиру. Его следует уведомить о возможности судебного решения о выселении. Ни один собственник не захочет иметь лишнюю головную боль, даже если понимает, что выселить его вряд ли удастся. В этом случае чаще всего он расторгает договор аренды и избавляется от проблемных съемщиков.
В заключение юрист отметил, что лучше всего не доводить дело до конфликта и суда, а решать вопрос при помощи уговоров и соглашений.