Юрист Толмачев перечислил методы борьбы с нарушениями соседями санитарных норм

Есть третий вариант, когда такая ситуация встречается у нанимателя. Решить проблему проще, если это муниципальная собственность. В этом случае районная власть, являясь собственником, может выселить нанимателя силовым порядком, без решения суда. Если это частная собственность, то ответственность несет тот, кто сдал свою квартиру. Его следует уведомить о возможности судебного решения о выселении. Ни один собственник не захочет иметь лишнюю головную боль, даже если понимает, что выселить его вряд ли удастся. В этом случае чаще всего он расторгает договор аренды и избавляется от проблемных съемщиков.