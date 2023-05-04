Врач-пульмонолог Лещенко рассказал о способах защиты от бронхиальной астмы

Бронхиальная астма относится с респираторным заболеванием с хроническим воспалением дыхательных путей. 5,8% взрослого населения страны страдает от бронхиальной астмы, а в Свердловской области ежегодно в медицинские учреждения обращаются свыше 60 тысяч больных. Но заболевание не приведет к смерти и инвалидности, если придерживаться определенных правил, передает ИА «Время Пресс».