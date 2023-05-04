Врач-пульмонолог Лещенко рассказал о способах защиты от бронхиальной астмы

Главный внештатный специалист-пульмонолог министерства здравоохранения Свердловской области, доктор медицинских наук, профессор Игорь Лещенко рассказал, как предотвратить развитие опасного заболевания — бронхиальной астмы.
Бронхиальная астма относится с респираторным заболеванием с хроническим воспалением дыхательных путей. 5,8% взрослого населения страны страдает от бронхиальной астмы, а в Свердловской области ежегодно в медицинские учреждения обращаются свыше 60 тысяч больных. Но заболевание не приведет к смерти и инвалидности, если придерживаться определенных правил, передает ИА «Время Пресс».
Бронхиальная астма бывает аллергического и не аллергического вида, к факторам риска последней относят наследственность, бытовые условия, табакокурение, в том числе пассивное. Исключение факторов риска, физическая активность, соблюдение режима питания, труда и отдыха и соблюдение рекомендаций врача поможет избежать приступов.
Не аллергическая астма развивается после 40 лет, чаще у женщин, к факторам риска относят гормональный дисбаланс, курение, профессиональную вредность, частые респираторные вирусные инфекции. Меры профилактики те же, что и при астме, вызванной аллергией.