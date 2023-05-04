Российский путешественник перечислил правила безопасности для туристов при посещении Дагестана

Российский блогер, публикующий заметки о своих путешествиях, рассказал о том, что не следует делать туристам в Дагестане.
Жители Дагестана придерживаются традиционных ценностей, поэтому в общественных местах следует соблюдать определенные правила. В некоторых вопросах этики и морали дагестанцы остаются непреклонными, передает сетевое издание «Главный региональный».
В Дагестане не принято обниматься и целоваться на людях. Не стоит привлекать к себе внимание демонстрацией пирсингов, татуировок, ярким цветом волос или вычурной одеждой.
Блогер не советует распивать прилюдно алкогольные напитки и нецензурно выражаться. Даме не стоит курить на улице, ей наверняка тут же сделают замечание.