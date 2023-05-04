Депутат Алексей Чепа отметил значимость поездки главы МИД России Сергея Лаврова в Индию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Индию на заседание государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал о важности этого события.
В беседе с «Общественной службой новостей» депутат отметил, что в рамках поездки в Индию Лавров намерен провести переговоры с коллегами из Китая и Пакистана. Известно, что с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром встреча уже прошла в четверг, 4 мая.
По словам Чепы, помимо восьми стран-участниц альянса, на встрече будут присутствовать еще Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Главы министерств планируют обсудить, кроме мировой проблематики, «темы сотрудничества в сферах торговли, экономики, борьбы с терроризмом и в целом той ситуации, когда весь мир все больше склоняется к многополярности».
Чиновник подчеркнул, что в рамках заседания в Индию прибудут также представители государств-партнеров ШОС: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. По мнению депутата, они заинтересованы в том, чтобы вступить в созданный сильнейшими державами союз.
«Более экономически слабые страны ищут, к кому бы прислониться. Для них ШОС привлекательна и они стремятся в нее попасть», — отметил Чепа.
Помимо этого, народный избранник отметил, что решения Шанхайской организации сотрудничества носят авторитетный характер: в Пекине активно работает штаб с представителями стран-участниц, которые совместно реализуют различные проекты.