Депутат Алексей Чепа отметил значимость поездки главы МИД России Сергея Лаврова в Индию

По словам Чепы, помимо восьми стран-участниц альянса, на встрече будут присутствовать еще Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Главы министерств планируют обсудить, кроме мировой проблематики, «темы сотрудничества в сферах торговли, экономики, борьбы с терроризмом и в целом той ситуации, когда весь мир все больше склоняется к многополярности».