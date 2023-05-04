Банк PacWest может стать четвертым за год банкротом в США

Лос-Анджелес, 4 мая. Калифорнийский банк PacWest оказался на пороге краха в результате резкого снижения стоимости его активов.
В течение недели котировки акций компании упали на 25%, а с начала марта ценные бумаги PacWest подешевели на 77%. Как сообщило руководство финансового учреждения, в первом квартале банк столкнулся с оттоком капитала и потерял более 5 млрд долларов в виде депозитов, получив чистый убыток в размере 1,2 млрд долларов. Компания также сообщила о нереализованных убытках в 860 млн долларов по своему портфелю ценных бумаг.
Падение капитализации PacWest резко ускорилось после того, как стало известно, что руководство кредитного учреждения ищет возможности по докапитализации либо продаже фирмы. Многие вкладчики и инвесторы опасаются, что банк повторит судьбу других финансовых компаний, которые сообщили о банкротстве с начала марта. Крах банков Signature, Silicon Valley и First Republican заставил аналитиков говорить о наступлении кризиса в финансовом секторе США.
Впрочем, PacWest является далеко не единственным проблемным кредитным учреждением. Более десятка региональных банков столкнулись с падением стоимости активов, превышающим 10%. Не остались в стороне от разворачивающегося кризиса и их «старшие товарищи» по цеху: ценные бумаги Bank of America, Wells Fargo и JPMorgan также демонстрируют падение.
По мнению многих экономистов, в нынешнем витке банковского кризиса виновна денежно-кредитная политика ФРС США, которая продолжает поднимать ключевую ставку, пытаясь погасить инфляцию.
Однако это приводит к удорожанию привлечения и обслуживания кредитов многими американскими фирмами, в том числе банками. В итоге финансовые учреждения, которые сталкиваются с оттоком средств вкладчиков, не имеют возможностей для восполнения капитала.
Тем не менее в ходе состоявшегося 3 мая заседания ФРС монетарные власти США приняли решение в очередной раз повысить ключевую ставку на 0,25% — до 5,25%, что является максимальным уровнем с 2007 года.
Все это, как отмечают аналитики, поставило банковскую систему Соединенных Штатов на грань острого кризиса, который может привести к краху десятков региональных финансовых учреждений и падению доверия со стороны населения.