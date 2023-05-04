Банк PacWest может стать четвертым за год банкротом в США

В течение недели котировки акций компании упали на 25%, а с начала марта ценные бумаги PacWest подешевели на 77%. Как сообщило руководство финансового учреждения, в первом квартале банк столкнулся с оттоком капитала и потерял более 5 млрд долларов в виде депозитов, получив чистый убыток в размере 1,2 млрд долларов. Компания также сообщила о нереализованных убытках в 860 млн долларов по своему портфелю ценных бумаг.