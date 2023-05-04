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В селе Успенка под Тюменью эвакуировали 79 человек из-за угрозы распространения верхового пожара

Происшествия
В селе Успенка под Тюменью эвакуировали 79 человек из-за угрозы распространения верхового пожара

Природный пожар продолжает бушевать в селе Успенка Тюменской области. Из-за угрозы распространения верхового огня сотрудники экстренных служб эвакуировали 79 жителей населенного пункта, сообщили в региональном управлении МЧС.

Те, кому пришлось покинуть свои жилища, проживали в 30 домах. В Сети появились кадры, запечатлевшие возгорание на улице Пышминской.

В тушении пожара принимают участие 74 человека и 51 единица техники. От МЧС России на месте ЧП работают 45 человек личного состава и 16 единиц спецтехники. Кроме того, дополнительно задействовано два вертолета МИ-8 с водосливным устройством.
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