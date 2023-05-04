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Самарские ученые разработали малоразмерный двигатель для БПЛА

Технологии
Самарские ученые разработали малоразмерный двигатель для БПЛА

Ученые Самарского университета имени Королева разработали малоразмерный поршневой двигатель для беспилотников. Агрегат отличается простотой, низкой стоимостью и надежностью в эксплуатации.

Авторами проекта выступили сотрудники кафедры «Теплотехника и тепловые двигатели». Разработка представляет собой авиационный поршневой двигатель мощностью 5 лошадиных сил, сообщает сетевое издание «КП — Самара». Как говорят ученые, аппарат несложен по конструкции и приспособлен к крупносерийному производству. Он легкий и недорогой.

Специалисты отмечают, что на основе их двигателя можно разработать целую линейку многоцилиндровых аппаратов разных мощностей и схем. Двигатели можно будет модифицировать и использовать в легкой мототехнике и бытовой бензотехнике, например, в мотокультиваторах или газонокосилках или бензопилах.
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