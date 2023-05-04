Самарские ученые разработали малоразмерный двигатель для БПЛА

Специалисты отмечают, что на основе их двигателя можно разработать целую линейку многоцилиндровых аппаратов разных мощностей и схем. Двигатели можно будет модифицировать и использовать в легкой мототехнике и бытовой бензотехнике, например, в мотокультиваторах или газонокосилках или бензопилах.