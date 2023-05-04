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Звезда Болливуда Приянка Чопра заявила о глубокой депрессии из-за неудачной пластики

Шоу-бизнес
Звезда Болливуда Приянка Чопра заявила о глубокой депрессии из-за неудачной пластики

Победительница конкурса «Мисс мира — 2000» Приянка Чопра заявила, что результаты неудачной пластики нанесла ее психике серьезный урон, пишет издание Page Six.

Звезда Болливуда подчеркнула, что сделать операцию по коррекции формы носа порекомендовал ей лечащий врач.

«Это была темная фаза», — вспомнила знаменитость.

Она заметила, что процедура сделала ее лицо неузнаваемым и «совершенно другим», из-за чего красавица впала в «глубокую, глубокую депрессию».

Ранее жертвой хирургического вмешательства стал 22-летний канадский актер Сент фон Колуччи. Он умер после 12 операций на теле.
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