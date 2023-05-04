Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников допустил рост ВВП страны выше прогноза в 1,2%

Россия может оказаться в числе лидеров среди развитых стран по темпу экономического роста по итогам 2023 года. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.
По его словам, ведомство изначально прогнозировало рост ВВП в размере 1,2% в этом году. Однако итоговые значения могут оказаться выше, поскольку в них закладываются возможные риски для российской экономики.
«Поэтому я думаю, что по итогам года мы окажемся в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста», — сказал Решетников.
Глава министерства отметил, что рост экономики будет достигнут за счет потребительского спроса. Минэкономразвития закладывает в прогноз увеличение показателей на 4%, причем как по заработной плате, так и социальным пособиям.
Ранее Максим Решетников предупредил о кадровых проблемах для бизнеса на фоне низкого уровня безработицы в России.