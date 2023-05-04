Следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка на детской площадке в Челябинске

Следственными органами СК России по челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ. Указанная статья предусматривает ответственность за выполнение работ и предоставление услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. В настоящее время следователи устанавливают круг лиц, в зоне ответственности которых находится организация безопасного досуга на детской площадке. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям этих лиц.