Следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка на детской площадке в Челябинске

В Челябинскую детскую больницу был доставлен девятилетний пациент с травмой спины, которую он получил на детской площадке. Следственное управление СК России по региону организовало проверку по данному факту.
Мальчик играл на детской площадке и упал, сильно повредив спину, сообщает сетевое издание «ЧелябинскСегодня». По информации, появившейся в социальных сетях, ребенок упал на металлический штырь, торчащий из земли. Медики не стали подтверждать либо опровергать эти сведения, сославшись на врачебную тайну.
Следственными органами СК России по челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ. Указанная статья предусматривает ответственность за выполнение работ и предоставление услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. В настоящее время следователи устанавливают круг лиц, в зоне ответственности которых находится организация безопасного досуга на детской площадке. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям этих лиц.