Глава нацразведки США Эврил Хейнс считает маловероятным нанесение ядерного удара по Украине со стороны РФ

Вероятность того, что Россия применит на Украине ядерные вооружения, очень мала. Об этом заявила глава американской нацразведки Эврил Хейнс.
Власти США расценивают вероятность применения ядерного оружия Россией на Украине как низкую. Также накануне Хейнс сообщила, что Вашингтон бессилен в отношении продолжающегося сближения РФ и КНР. В ближайшие годы Белый дом не сможет остановить этот процесс.
Ранее экс-разведчик из США Скотт Риттер объяснил, почему Москва не применит свои ядерные вооружения на территории Украины. По его словам, сценариев, при которых РФ ответит на киевскую агрессию ядерным ударом, не существует.