Третью авиационную бомбу ФАБ-500 нашли на территории села Головчино в Белгородской области

Еще один авиационный снаряд обнаружили на территории села Головчино в Белгородской области. Речь идет о третьей бомбе ФАБ-500, которую нашли в регионе, сообщает источник ФАН.
Населенный пункт, в котором была сделана потенциально опасная находка, расположен в десяти километрах от границы с Украиной. По данным источника ФАН, боеприпас обнаружили на территории частного дома. Хозяйка жилища услышала звук удара, после чего увидела, что на придомовом участке образовалась воронка.
На место ЧП оперативно прибыли специалисты. Эвакуировав жителей близлежащих домов и дождавшись благоприятных погодных условий, взрывотехники откопали и обезвредили 500-килограммовую авиационную бомбу. Специалисты проводят комплекс оперативных мероприятий для того, чтобы установить обстоятельства прилета ФАБ-500, в частности, чей это боеприпас и откуда он мог взяться.