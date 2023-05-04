Третью авиационную бомбу ФАБ-500 нашли на территории села Головчино в Белгородской области

Населенный пункт, в котором была сделана потенциально опасная находка, расположен в десяти километрах от границы с Украиной. По данным источника ФАН, боеприпас обнаружили на территории частного дома. Хозяйка жилища услышала звук удара, после чего увидела, что на придомовом участке образовалась воронка.