Суданцы устроили акцию протеста у резиденции ООН в Порт-Судане

Порт-Судан, 4 мая. Суданцы окружили резиденцию главы миссии Организации Объединенных Наций (ЮНИТАМС) Фолькера Пертеса. Об этом пишут арабские СМИ.
В Сети появилось видео, на котором граждане республики требуют, чтобы специальный посланник ООН Пертес покинул Судан.
Демонстрации с призывами депортировать главу ЮНИТАМС начались в городе 2 мая. О возобновлении протестов в четверг, 4 мая, сообщили политические партии Восточного Судана.
Организаторы митингов выступают против присутствия Фолькера Пертеса в Порт-Судане, куда он перебрался вместе со своей командой из-за боевых столкновений в Хартуме. Политические организации в своем заявлении обвинили Пертеса в намерении погубить Судан, назвав его «раковой опухолью, наподобие той, что уничтожила Сирию, Ирак и Ливию».
Сейчас глава ЮНИТАМС активно проводит встречи в Порт-Судане, стремительно превращающемся в новый административный центр страны.
Ранее стало известно, что Судан заявил о намерении выслать спецпосланника ООН Фолькера Пертеса за разжигание гражданской войны в республике. Большинство региональных организаций, революционные силы, комитеты безопасности и военные комитеты во многих областях страны также обвинили миссию ООН в подстрекательстве к мятежу, что привело к разрушению единства в государстве.