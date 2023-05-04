Суданцы устроили акцию протеста у резиденции ООН в Порт-Судане

Организаторы митингов выступают против присутствия Фолькера Пертеса в Порт-Судане, куда он перебрался вместе со своей командой из-за боевых столкновений в Хартуме. Политические организации в своем заявлении обвинили Пертеса в намерении погубить Судан, назвав его «раковой опухолью, наподобие той, что уничтожила Сирию, Ирак и Ливию».