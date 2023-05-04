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Глава нацразведки США Эврил Хейнс: Белый дом не в силах остановить сближение России и Китая

Политика
Глава нацразведки США Эврил Хейнс: Белый дом не в силах остановить сближение России и Китая

Власти США считают себя бессильными в вопросе дальнейшего сближения России и Китая. Об этом заявила глава американской нацразведки Эврил Хейнс.

Россия продолжает свое сближение с Китаем. Власти США не в силах остановить этот процесс в ближайшие годы, отметила Хейнс.

В конце апреля китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй заявил о необходимости укреплять сотрудничество Москвы и Пекина. По его словам, России и Китаю следует быть «бок-о-бок» в борьбе с коллективным Западом.

Ранее глава американской нацразведки сообщила, что Вашингтон не располагает информацией, позволяющей провести независимую оценку атаки украинских беспилотников на Кремль. США продолжают отрицать свою причастность к данному инциденту.
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