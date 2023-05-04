Лидера секты «Страна души» осудили на 3,5 года колонии в Сочи за избиение несовершеннолетних адептов

Фигурант дела в 2008 году организовал движение, в которое вовлек неустановленное количество людей, в том числе подростков. Отмечается, что Хоружий применял к своим адептам собственную психологическую технологию с элементами строевой подготовки. Подсудимый регулярно избивал детей за непослушание, опоздание, просмотр фильмов и лишал общения с близкими.