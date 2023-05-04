Лидера секты «Страна души» осудили на 3,5 года колонии в Сочи за избиение несовершеннолетних адептов

Лидер сектантского движения Владимир Хоружий обвиняется в создании организации, посягающей на личность и права граждан, а также в истязании несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Фигурант дела в 2008 году организовал движение, в которое вовлек неустановленное количество людей, в том числе подростков. Отмечается, что Хоружий применял к своим адептам собственную психологическую технологию с элементами строевой подготовки. Подсудимый регулярно избивал детей за непослушание, опоздание, просмотр фильмов и лишал общения с близкими.
Деятельность религиозного движения приостановили в 2021 году. А пару лет спустя лидеру избрали меру наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима.
Ранее суд в Краснодаре признал супругов виновными в истязании и убийстве несовершеннолетнего. Мужчину и женщину приговорили к 22 и 18 годам лишения свободы соответственно. Они избили пятилетнего ребенка, в результате чего он скончался.