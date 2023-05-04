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Женщина в черной одежде разгуливает по Москве с винтовкой, похожей на американскую Barrett M107

Происшествия
Женщина в черной одежде разгуливает по Москве с винтовкой, похожей на американскую Barrett M107

Неизвестная женщина ходит по улицам столицы России с оружием, похожим на снайперскую винтовку США Barrett M107. В настоящий момент ее разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Последний раз девушку видели на Челябинской улице. Поиски начались после того, как в столичную полицию поступило сообщение от мужчины, который заметил подозрительную гражданку, одетую в черную одежду, сообщает SHOT.

В ее руках, по словам очевидца, было огнестрельное оружие. По предварительным данным, оно является копией и используется в страйкбольных видах спорта.

Ранее в московском метрополитене задержали сына генерала Службы внешней разведки и миллиардера Алексея Коротаева, который находится в международном розыске. Известно, что на станции «Кутузовская» на него отреагировала система распознавания лиц.
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