Reuters: половина флота танкеров Венесуэлы непригодна к использованию

При этом из-за постоянных задержек платежей, санкций и увеличения стоимости работ Венесуэла не может оперативно обновить свой флот. К примеру, еще в 2005 году Каракас заказал шесть танкеров в Иране и Аргентине. Но к настоящему моменту были получены только два из них.