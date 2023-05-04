Reuters: половина флота танкеров Венесуэлы непригодна к использованию

Половина из 22 нефтяных танкеров, используемых государственной компанией Венесуэлы PDVSA, непригодна к выходу в море. Об этом со ссылкой на внутренний отчет производителя за март 2023 года сообщает Reuters.
По информации издания, корабли необходимо либо вывести из эксплуатации, либо срочно отремонтировать. Эксперты из компании указывают, что основной проблемой стала изношенность судов. Танкеры годами не получали необходимого техобслуживания, из-за чего теперь они могут утонуть или загореться.
Специалисты намерены отправить на верфи для ремонта семь судов. Еще пять — перестать использовать. Остальные, как минимум, будут оснащены транспондерами, коммуникационным оборудованием и огнетушителями.
В альтернативных источниках, попавших в распоряжение журналистов, есть информация о вынужденной аренде PSDVA зарубежных танкеров. В 2022 году на предложение согласилось 41 судно, однако из-за санкций США они работали по двойной ставке — от 14 тысяч до 36,5 тысячи долларов в сутки.
При этом из-за постоянных задержек платежей, санкций и увеличения стоимости работ Венесуэла не может оперативно обновить свой флот. К примеру, еще в 2005 году Каракас заказал шесть танкеров в Иране и Аргентине. Но к настоящему моменту были получены только два из них.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил Украину за попытку нанести удар по Кремлю.