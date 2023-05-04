Суд арестовал 15-летнюю девушку по делу об убийстве семиклассницы молотком в Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения девятикласснице, которая подозревается в убийстве 13-летней девочки в Парголово. Она арестована на два месяца.
Петербургский суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Как сообщает управление СК РФ по городу, несовершеннолетняя вместе с 16-летним юношей пригласила жертву на пикник в лесном массиве у Парголово, где затем молодые люди убили ее с помощью молотка.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд также избрал меру пресечения молодому человеку, обвиняемому в убийстве.