Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Суд арестовал 15-летнюю девушку по делу об убийстве семиклассницы молотком в Петербурге

Происшествия
Суд арестовал 15-летнюю девушку по делу об убийстве семиклассницы молотком в Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения девятикласснице, которая подозревается в убийстве 13-летней девочки в Парголово. Она арестована на два месяца.

Петербургский суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Как сообщает управление СК РФ по городу, несовершеннолетняя вместе с 16-летним юношей пригласила жертву на пикник в лесном массиве у Парголово, где затем молодые люди убили ее с помощью молотка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд также избрал меру пресечения молодому человеку, обвиняемому в убийстве.
санкт-петербург убийство арест молоток
Военкоры ФАН