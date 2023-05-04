Аналитик Разуваев: украинские лидеры закончат свои дни как и все террористы

Эксперт полагает, что подобная судьба ожидает и украинскую верхушку. Возможно, кто-то из них закончит свои дни в тюрьме, но наиболее вероятна для них скорая встреча с Бандерой. Аналитик считает такое наказание справедливым. Нынешние украинские лидеры — не только нацисты, но и террористы, а таким не место на Земле, заключил Разуваев.