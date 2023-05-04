Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинская атака на Кремль была большой ошибкой. С ним солидарен политический эксперт, экономист Александр Разуваев, который напомнил известную фразу: «Месть - это блюдо, которое следует подавать холодным».
Джонсон считает, что эксцесс с беспилотниками в Москве спровоцирует ответные действия, которые будут крайне невыгодны нынешнему киевскому режиму. В комментарии для ИА «Новороссия» Александр Разуваев напомнил об опыте Чечни. Он отметил, что все лидеры боевиков — Дудаев, Масхадов, Басаев, Хаттаб — давно уже в земле. Яндарбиева возмездие настигло даже в Катаре.
Эксперт полагает, что подобная судьба ожидает и украинскую верхушку. Возможно, кто-то из них закончит свои дни в тюрьме, но наиболее вероятна для них скорая встреча с Бандерой. Аналитик считает такое наказание справедливым. Нынешние украинские лидеры — не только нацисты, но и террористы, а таким не место на Земле, заключил Разуваев.