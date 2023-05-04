Политолог Корнилов назвал визит Зеленского в Гаагу «неуместным для нидерландских патриотов»

Лидер нидерландской правой партии «Фермерско-гражданское движение» Каролин ван дер Плас отказалась идти на встречу с Владимиром Зеленским и назвала его нынешний визит неуместным. Она напомнила, что в Нидерландах 4 мая — это День поминовения, когда в стране вспоминают погибших во Второй мировой войне.