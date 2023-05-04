Политолог Корнилов назвал визит Зеленского в Гаагу «неуместным для нидерландских патриотов»

Лидер нидерландской правой партии «Фермерско-гражданское движение» Каролин ван дер Плас отказалась идти на встречу с Владимиром Зеленским и назвала его нынешний визит неуместным. Она напомнила, что в Нидерландах 4 мая — это День поминовения, когда в стране вспоминают погибших во Второй мировой войне.
По словам Каролин ван дер Плас, именно это должно быть сегодня в центре внимания, а не президент Украины.
Корреспондент ФАН обратился к политическому обозревателю МИА «Россия сегодня» Владимиру Корнилову, чтобы узнать, насколько уместно пребывание Зеленского в Нидерландах в такой день, учитывая тот факт, что он представляет фашистский режим.
«Судя по речи украинского лидера в Гааге, он даже не представляет, что именно отмечается 4 мая в стране, в которую он приехал, — заметил политолог. — В частности, он требовал почтить память бойцов ВСУ, а не тех солдат, которые погибли за свободу Голландии. Для справки, 5 мая отмечается в этой стране как праздник освобождения от фашизма, а 4 мая — день траура по героям, которые отдали за это жизнь».
По словам эксперта, так после Второй мировой войны в Нидерландах «было принято всегда».
«И в этом отношении визит Владимира Зеленского и то внимание, которое ему уделяется, вызвали целый ряд вопросов у журналистов, политиков и общественных деятелей этой страны, — отметил собеседник ФАН. — И здесь надо, кстати, рассказать, что же это за такая «партия фермеров», которую возглавляет Каролин ван дер Плас. Это не просто «одна из политических сил» — это та партия, которая недавно одержала просто сокрушительную победу на локальных выборах и сейчас лидирует во всех соцопросах!»
Грубо говоря, добавил Корнилов, Каролин ван дер Плас в настоящее время является лидером общественного мнения в Нидерландах.
«И вот этот политик категорически отказывается принять приглашение парламента прийти на встречу с Зеленским, поскольку у нее на повестке дня стоит цель почтить память голландских жертв Второй мировой войны, —заявил политолог. — Поэтому да, визит президента Украины крайне неуместен для политиков Нидерландов, которые чувствуют себя патриотами».
Ранее политолог Петр Колчин назвал поездку Зеленского в Нидерланды «прошением милостыни».