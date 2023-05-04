Российские и белорусские гольфисты смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным статусом

Международная федерация гольфа согласилась допустить до турниров под своей эгидой только тех граждан России и Белоруссии, которые согласны принимать участие в соревнованиях под нейтральным статусом. Об этом сообщают в пресс-службе организации.
Следует отметить, что 28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям принимать россиян и белорусов, занимающих нейтральную позицию по отношению к специальной военной операции на Украине. Известно, что организации некоторых видов спорта уже разрешили участвовать в играх гражданам РФ и Белоруссии.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал россиян не участвовать в международных играх. По его мнению, на предстоящей Олимпиаде будет небезопасно для атлетов из России. Отказ от игр является делом чести, добавил Васильев.