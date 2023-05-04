США не располагают информацией для дачи независимой оценки атаке украинских БПЛА на Кремль

Обозреватель 19fortyfive Роберт Фарли при этом высказал мнение, что нападение беспилотников на Кремль могло быть осуществлено с целью провокации России на переориентирование ПВО от линии фронта в сторону столицы или совершения неразумной атаки накануне контрнаступления ВСУ. По его словам, президент РФ Владимир Путин не позволил бы ударить по Москве.