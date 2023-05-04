США не располагают информацией для дачи независимой оценки атаке украинских БПЛА на Кремль

Власти США на данный момент не располагают информацией, которая позволила бы независимо оценить атаку украинских БПЛА на Кремль. Об этом заявила глава американской нацразведки Эврил Хейнс.
Обозреватель 19fortyfive Роберт Фарли при этом высказал мнение, что нападение беспилотников на Кремль могло быть осуществлено с целью провокации России на переориентирование ПВО от линии фронта в сторону столицы или совершения неразумной атаки накануне контрнаступления ВСУ. По его словам, президент РФ Владимир Путин не позволил бы ударить по Москве.
Вашингтон отрицает свою причастность к инциденту. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США отсутствуют данные о том, кто несет ответственность за атаку по Кемлю.