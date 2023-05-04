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Россиянин Аслан Карацев впервые в карьере вышел в полуфинал теннисного турнира серии АТР «Мастерс» в Мадриде

Спорт
Россиянин Аслан Карацев впервые в карьере вышел в полуфинал теннисного турнира серии АТР «Мастерс» в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев одержал уверенную победу над китайцем Чжан Чжичжэнем в четвертьфинале профессионального турнира серии АТР «Мастерс» 1000 в Мадриде.

Игра закончилось со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу россиянина, которому потребовался один час и 41 минута, чтобы завоевать путевку в следующий круг соревнования.

Примечательно, что Карацев в первый раз в своей профессиональной карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс». Участие в финале россиянину нужно будет заработать во встрече против победителя матча между немцем Яном-Леннардом Штруффом и греком Стефаносом Циципасом.

До этого журналисты написали, что для выхода в 1/4 финала мадридского турнира Карацев обыграл соотечественника Даниила Медведева — третью ракетку мира.
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