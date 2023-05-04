Россиянин Аслан Карацев впервые в карьере вышел в полуфинал теннисного турнира серии АТР «Мастерс» в Мадриде

Примечательно, что Карацев в первый раз в своей профессиональной карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс». Участие в финале россиянину нужно будет заработать во встрече против победителя матча между немцем Яном-Леннардом Штруффом и греком Стефаносом Циципасом.