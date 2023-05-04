Колебание цены нефти: экономист Багманов назвал причины

Аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов констатирует зависимость колебания нефтяных цен от состояния экономики США.
«По итогам торгов 3 мая цены на нефть закрылись снижением на 4,4%, опустившись с отметки 75,16 долларов в район отметки 71,86 долларов за баррель марки Brent, но сегодня, 4 мая, цены немного поднимаются — чуть выше 73 долларов, прибавляя примерно 1,5%, — рассказывает он. — Снижение произошло на фоне опасений глобальной рецессии американской экономики, поскольку появились опасения, что очередной американский банк рассматривает вариант продажи, поскольку есть проблемы с финансовым состоянием».
При этом, 3 мая вышло важное решение ФРС по процентной ставке — она опять была поднята на 25 базисных пункта до диапазона от 5% до 5,25%, отмечает аналитик. Это усиливает опасения того, что американская экономика будет замедляться, что в свою очередь будет снижать экономическую активность.
«Позитивом стало то, что 3-4 мая вышли данные по запасам нефти в США, они сократились за прошедшую неделю на 1,3 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 1,1 миллиона, — указывает аналитик. — Также снизились и запасы дистиллятов на 1,2 миллиона баррелей, но подросли запасы бензина на 1,7 миллиона баррелей. При этом чуть подросла добыча с 12,2 миллиона до 12,3 миллиона баррелей в сутки».
На два миллиона баррелей сократился стратегический нефтяной резерв, дополняет Александр Багманов.
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