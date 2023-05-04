Колебание цены нефти: экономист Багманов назвал причины

При этом, 3 мая вышло важное решение ФРС по процентной ставке — она опять была поднята на 25 базисных пункта до диапазона от 5% до 5,25%, отмечает аналитик. Это усиливает опасения того, что американская экономика будет замедляться, что в свою очередь будет снижать экономическую активность.