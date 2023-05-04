От энуреза до суицида: психологи рекомендуют запретить детское шоу Тины Канделаки «Умнее всех» и подобные передачи

Интеллектуальное детское шоу для детей «Умнее всех» и подобные ему состязания, необходимо запретить, поскольку они могут нанести психические травмы юным участникам. Такую точку зрения высказала профессор кафедры сексологии Северо-Западного медицинского университета им. И.И. Мечникова, доктор психологических наук, клинический психолог высшей квалификационной категории Светлана Соловьева.
По ее мнению, формат детских состязаний, подобных телепередаче «Умнее всех»: где ради рейтинга намеренно нагнетается напряженная эмоциональная обстановка, — подвергают ребенка сильнейшему стрессу. Детская психика просто не готова к такого рода «конкурсам» и последствия проигрыша могут быть непредсказуемыми. В разговоре с корреспондентом ФАН эксперт перечислила целый ворох возможных проблем со здоровьем.
Подтверждением тому, что дети порой не готовы выдержать столь сильное напряжение и справиться с эмоциями, служит случай, вошедший в кадры премьерного выпуска передачи «Умнее всех». Проигравший в финале ребенок не смог совладать с собой и расплакался. После попытки ведущей Тины Канделаки утешить его, мальчик начал винить себя в том, что не смог занять первое место.
«Нет, я не молодец», — выкрикнул в слезах девятилетний Ярослав, которого так и не удалось успокоить.
Детей очень сильно травмируют ситуации, когда взрослые с ними общаются холодно, в какой-то мере жестко, подвергают их критике или указывают на ошибки и проставляют любого рода оценки. А когда это делается публично, не мудрено, что происходят срывы, объяснила психолог.
«Это очень травматичная для детской психики ситуация. Взрослые не всегда выдерживают, что же говорить о детях. Последствия могут быть разные. Могут случиться пограничные нервно-психические расстройства: начиная с ночного энуреза, тиков, заикания, разного рода невропатии, и заканчивая каким-нибудь серьезным психосоматическим заболеванием, например, артериальной гипертензией, язвенной болезнью желудка или бронхиальной астмой. Также это может привести и к психическим заболеваниям: невротическое развитие личности, острый реактивный психоз и так далее», — перечислила она.
Как рассказала Соловьева, после сильного эмоционального стресса ребенок «может сделать все что угодно, вплоть до суицида». Категорией риска, по ее словам, являются дети родителей-перфекционистов, которые требуют от своего чада быть «самым лучшим во всем». При этом стоит учитывать, что, как правило, именно такой тип родителей и отправляет своих «отличников» на различные шоу.
«В отношении суицида это работает так: есть родители, которые воспитывают детей под девизом «ты всегда должен быть лучше всех». То есть ребенок должен всегда и везде достигать наивысших результатов — этакий перфекционизм возведенный в абсолют. В таких ситуациях возникает явление, называемое «обусловленная любовь» — ребенок думает, что родители его любят настолько, насколько он оправдывает их ожидания. Если не оправдывает — значит не любят. А поскольку для детей самое главное в жизни — это любовь родителей, и они панически боятся ее потерять, то любая неудача — это крах всего. Поэтому неудачи в шоу могут доходить вплоть до суицида», — объяснила Соловьева.
Нужно ли в таком случае якобы полезное шоу — вопрос, ответ на который для психолога очевиден. Соловьева убеждена, что с точки зрения здоровья ребенка подобные телесостязания на звание «самых умных» надо запрещать. Они кардинальным образом, в манере подачи и самой атмосферы на площадке, отличаются от детских и подростковых передач, которые транслировались 20-30 лет назад, отметила она. Сейчас детские шоу заточены в основном на зрелищность и получение высоких рейтингов, а на состояние юных участников справиться с моральным напряжением не учитывается.
«У ребенка нет жизненного опыта, чтобы он мог оценить ситуацию и убедится в том, что потеря в виде проигрыша не так уж и существенна. У него нет механизма психологической защиты. У него нет никаких способов адаптироваться, справиться и совладать с травмой. Он открыт и беззащитен. Раньше в детских передачах не было такого уровня соревновательности, акцента на конкурентность, не было столь активной стимуляции, не нагнеталась обстановка, не было всей этой концертно-зрелищной среды. Соответственно не наблюдалась и тяжелых последствий для детей. А сейчас делают шоу. Я бы вообще все это запретила, настолько это травматично для детской психики», — резюмировала доктор психологических наук.
Ранее, анонсируя запуск нового шоу для детей «Умнее всех», телеведущая Тина Канделаки подчеркнула, что в новом проекте у детей появится возможность зарабатывать своим умом. Она также отметила, что является не только ведущей, но и продюсером программы.