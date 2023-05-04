От энуреза до суицида: психологи рекомендуют запретить детское шоу Тины Канделаки «Умнее всех» и подобные передачи

Нужно ли в таком случае якобы полезное шоу — вопрос, ответ на который для психолога очевиден. Соловьева убеждена, что с точки зрения здоровья ребенка подобные телесостязания на звание «самых умных» надо запрещать. Они кардинальным образом, в манере подачи и самой атмосферы на площадке, отличаются от детских и подростковых передач, которые транслировались 20-30 лет назад, отметила она. Сейчас детские шоу заточены в основном на зрелищность и получение высоких рейтингов, а на состояние юных участников справиться с моральным напряжением не учитывается.